Basket maschile e femminile Quarta vittoria consecutiva per la Golfo dei Poeti La Gino Landini parte bene ma poi cede alla Teen

Quarta vittoria consecutiva della Golfo dei Poeti in divisione regionale 1 ligure col 70-66 inflitto al Palabiaggini lericino alla Blue Sea Lavagna. I ragazzi allenati da Edoardo Soncini non sono distanti dalle prime posizioni in graduatoria. Hanno giocato Beghé 15, Russo 4, Di Benedetto M. 0, Nardi 11, Giacomazzi 0, Di Benedetto C. 11, Pignoli 0, Frione 6, Giazzon 0, Cozma 5, Vignali 18. Gli altri risultati della 9ª giornata: Ardita Juve Genova-Next Step Rapallo 80-82, Basket Pegli-Juvenilia B Varazze 86-75, Cogoleto-Seagulls Genova 85-74, Cus Genova-Pgs Auxilium Ge 72-56, Riviera Imperia-Pro Recco 75-63 e Tigullio Sport Team S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket maschile e femminile. Quarta vittoria consecutiva per la Golfo dei Poeti. La Gino Landini parte bene ma poi cede alla Teen

