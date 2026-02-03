Cupra introduce l' allestimento Business per la gamma italiana | prezzi e versioni

La casa spagnola Cupra amplia la sua offerta in Italia con le versioni Business dei modelli Terramar, Formentor e Leon Sportstourer. Le nuove versioni puntano a offrire più praticità e funzionalità a un prezzo competitivo, pensate per chi cerca un’auto che unisca stile e convenienza. I modelli si presentano con prezzi e allestimenti aggiornati, pronti a conquistare il mercato italiano.

Cupra introduce sul mercato italiano una novità assoluta: l'allestimento Business, pensato appositamente per i modelli Terramar, Formentor e Leon Sportstourer. I prezzi di questo allestimento partono da 35.700 euro per la Leon Sportstourer con motore 1.5 Tsi da 150 Cv, da 38.500 euro per la Formentor con la stessa unità e da 43.900 euro per la Terramar con propulsore 1.5 Hybrid da 150 Cv con cambio Dsg. La nuova versione Business introduce in tutti e tre i modelli il pacchetto Edge, che arricchisce le dotazioni di delle versioni base con climatronic tri-zona, illuminazione ambientale Smart Wraparound, sistema di accesso senza chiave Keyless Advanced, e portellone elettrico con funzione "handsfree". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

