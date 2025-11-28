Cupra Raval prova in anteprima della compatta elettrica spagnola | come va autonomia prezzi e versioni

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutterà nella corso del 2026, ma abbiamo avuto già modo di guidarla su strada: l'elettrica Cupra Raval sarà la vettura più compatta del marchio spagnolo e porterà al debutto la piattaforma Meb+ con potenze fino a 226 cavalli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

