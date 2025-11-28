Cupra Raval la compatta elettrica che apre la strada alla futura gamma urban EV – FOTO

‹ › 1 5 cupra raval. ‹ › 2 5 cupra raval. ‹ › 3 5 cupra raval. ‹ › 4 5 cupra raval. ‹ › 5 5 cupra raval. Cupra ha presentato la Raval in versione pre-serie, con tanto di livrea “camouflage”, anticipando il modello di produzione atteso per il 2026. La nuova compatta elettrica urbana sarà il primo dei quattro modelli della futura famiglia Electric Urban Car che debutteranno globalmente a partire dal 2026, con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica più accessibile per un pubblico ampio. Basata sulla piattaforma MEB+ con trazione anteriore, la Raval punta su un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cupra Raval, la compatta elettrica che apre la strada alla futura gamma urban EV – FOTO

