Dalla pista di Casate al debutto in Nazionale, Giovanni Morini ha fatto strada. I giovani dell’Hockey Como sono pronti a sognare in grande, mentre il campione di casa si è affermato in Svizzera all’HC Lugano. Ora tutti aspettano di vedere se Morini riuscirà a portare la sua passione e il suo talento anche in nazionale.

Si preparano a sognare a occhi aperti i ragazzi dell’ Hockey Como, pronti a fare il tipo per Giovanni Morini, il campione di casa che si è consacrato oltreconfine, nell’ HC Lugano, ma ha mosso i suoi primi passi, anzi ha imparato a scivolare sul ghiaccio, sulla pista di Casate. "Giovanni è cresciuto sportivamente qui e poi è passato al Lugano e all’Ambri - ricorda Massimo Paramidani, presidente Hockey Como - ci prepariamo a fare il tifo per lui e anche per le nostre ragazze: Matilde Fantin, Greta Niccolai e Aurora Abatangelo. È una grande soddisfazione vederli arrivare alle Olimpiadi ". Presidente, partiamo dalle origini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cuore, ghiaccio e passione. Dalla pista di Casate al debutto in Nazionale

Il Palazzetto del ghiaccio di Casate, completamente a norma, ha ottenuto l'autorizzazione ufficiale e sarà aperto al pubblico a partire dal 21 gennaio 2026.

Luca Costantino, sommelier della delegazione padovana di FISAR, riconferma il suo talento sul podio dei migliori sommelier d’Italia, partecipando al prestigioso evento FISAR 2025.

