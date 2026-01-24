Il Palazzetto del ghiaccio di Casate è finalmente a norma | via libera per l’apertura al pubblico

Il Palazzetto del ghiaccio di Casate, completamente a norma, ha ottenuto l'autorizzazione ufficiale e sarà aperto al pubblico a partire dal 21 gennaio 2026. La struttura potrà accogliere fino a 499 persone, garantendo conformità alle normative vigenti e un ambiente sicuro per gli utenti. Queste novità rappresentano un passo importante per l’offerta sportiva e ricreativa della zona.

Il Palazzetto del ghiaccio di Casate è a norma e, dal 21 gennaio 2026, può aprire al pubblico senza deroghe, con una capienza autorizzata di 499 persone. L'aggiornamento è stato comunicato dal sindaco di Como Alessandro Rapinese in un post sui social, in cui rivendica il risultato come uno degli.

