Crisi del petrolchimico | sit-in sotto la Regione Puglia Decaro incontra i sindacati

I lavoratori del petrolchimico si sono radunati ieri mattina davanti alla Regione Puglia per protestare contro la crisi che sta colpendo il settore. Decaro, il nuovo presidente del Consiglio regionale, ha notato il sit-in e si è fermato a parlare con i rappresentanti sindacali. L’incontro, nato quasi per caso, ha portato a un confronto diretto tra le parti. I lavoratori chiedono risposte concrete e soluzioni rapide, mentre Decaro ha promesso di portare avanti le istanze al più presto.

Un incontro improvvisato, tuttavia significativo, si è svolto ieri mattina (2 febbraio 2026) presso la sede del Consiglio regionale pugliese, nel giorno del suo insediamento, quando il presidente Antonio Decaro, notando il sit-in dei lavoratori all'ingresso dell'edificio, ha spontaneamente.

