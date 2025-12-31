Decaro presidente della Regione Puglia | la proclamazione il 7 gennaio

Il 7 gennaio sarà ufficialmente proclamato Decaro come presidente della Regione Puglia. Con questa cerimonia si segna l’avvio della nuova legislatura regionale, a poco più di un mese e mezzo dalle elezioni. Un momento importante per l’amministrazione locale, che si prepara a proseguire il suo percorso istituzionale e amministrativo per i prossimi anni.

Con l'inizio del nuovo anno, a più di un mese e mezzo dal voto, la nuova legislatura regionale pugliese potrà prendere il via. E' stata infatti fissata per il 7 gennaio, alle ore 15, la proclamazione di Antonio Decaro a presidente della Regione Puglia.

Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia il 7 gennaio - 00 di mercoledì 7 gennaio Antonio Decaro, a 44 giorni dal voto delle regionali di novembre, sarà proclamato presidente della Regione Puglia. msn.com

Regione Puglia, il 7 gennaio la proclamazione di Antonio Decaro - Subito dopo ci sarà il passaggio di consegne tra il governatore uscente Michele Emiliano e l’entrante Antonio Decaro sempre presso la Corte d’Appello ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Elezioni regionali in Puglia, slitta al 2026 la proclamazione a Presidente di Decaro e degli eletti in consiglio. Stesse tempistiche del 2020 #puglia #elezioni #proclamazione #decaro #politica - facebook.com facebook

Puglia, slitta a gennaio la proclamazione del presidente Decaro e del nuovo Consiglio regionale - News x.com

