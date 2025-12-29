Phantom Blade Zero si distingue come uno degli action più attesi dei prossimi anni. In soli quindici giorni dall’apertura delle pagine sugli store digitali, più di un milione di utenti su PC e PS5 ha aggiunto il gioco alla propria lista dei desideri, evidenziando l’interesse crescente verso questo nuovo titolo.

Phantom Blade Zero si conferma uno degli action più attesi dei prossimi anni. In appena quindici giorni dall’apertura delle pagine dedicate sugli store digitali, oltre un milione di giocatori su PC e PS5 ha aggiunto il titolo alla propria lista dei desideri. Il dato è stato comunicato direttamente dall’account ufficiale del gioco, che ha ringraziato la community per l’enorme supporto ricevuto in una fase così anticipata dello sviluppo. Il risultato è particolarmente significativo se si considera che Phantom Blade Zero è attualmente presente solo su tre piattaforme — Steam, Epic Games Store e PlayStation Store — e che l’uscita è ancora distante diversi mesi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Phantom Blade Zero, oltre 1 milione di giocatori PC e PS5 hanno aggiunto il gioco alla lista dei desideri

