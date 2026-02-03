Cremonese-Inter il momento del lancio del petardo contro Audero

Da panorama.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Cremonese e Inter si è interrotta bruscamente quando un petardo è stato lanciato in campo, ferendo il portiere Emil Audero. La Polizia ha diffuso le immagini dell’attimo in cui il potente ordigno ha colpito l’estremo difensore, costringendo i giocatori a fermarsi. La partita è stata sospesa per alcuni minuti mentre si interveniva per mettere in sicurezza l’area.

La Polizia ha diffuso le immagini del momento del lancio del potente petardo che ha provocato il ferimento di Emil Audero e costretto alla sospensione per qualche minuto di Cremonese-Inter (fonte Ansa Video). Milano Cortina 2026: a vincere non sono solo le medaglie. Atleti (e non solo) pazzi per le pin © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

cremonese inter il momento del lancio del petardo contro audero

© Panorama.it - Cremonese-Inter, il momento del lancio del petardo contro Audero

Approfondimenti su Cremonese Inter

Marotta: "L'Inter impedirà l'ingresso allo stadio ai responsabili del lancio del petardo ad Audero"

Il presidente dell’Inter ha annunciato che prenderà provvedimenti contro chi ha lanciato un petardo contro Audero durante la partita.

Il caso del lancio del petardo contro Audero: l’arresto, il ricovero, le cure. Il “tifoso” è stato trasferito in Emilia

Questa mattina il tifoso che domenica ha lanciato un petardo contro Emil Audero è stato trasferito in un centro dell’Emilia Romagna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cremonese-Inter, petardo contro il portiere: il momento del lancio. Arrestato ultrà nerazzurro

Video Cremonese-Inter, petardo contro il portiere: il momento del lancio. Arrestato ultrà nerazzurro

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Cremonese-Inter: tutto quello che c'è da sapere; L'Inter vince ancora, Cremonese ko: Lautaro-Zielinski gol ma che paura per Audero; Inter schiacciasassi: Cremonese battuta 2-0, Chivu vola; Inter padrona anche a Cremona: segnano Lautaro e Zielinski, Chivu a +8 sul Milan.

cremonese inter il momentoCremonese-Inter, il momento del lancio del petardo contro AuderoLa Polizia ha diffuso le immagini del momento del lancio del potente petardo che ha provocato il ferimento di Emil Audero e costretto alla sospensione per ... panorama.it

cremonese inter il momentoPetardo contro Audero a Cremonese-Inter: arrestato ultrà nerazzurro, è un 19enne. Il momento del lancio VIDEOE' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito ... leggo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.