Cremonese-Inter il momento del lancio del petardo contro Audero

La partita tra Cremonese e Inter si è interrotta bruscamente quando un petardo è stato lanciato in campo, ferendo il portiere Emil Audero. La Polizia ha diffuso le immagini dell’attimo in cui il potente ordigno ha colpito l’estremo difensore, costringendo i giocatori a fermarsi. La partita è stata sospesa per alcuni minuti mentre si interveniva per mettere in sicurezza l’area.

La Polizia ha diffuso le immagini del momento del lancio del potente petardo che ha provocato il ferimento di Emil Audero e costretto alla sospensione per qualche minuto di Cremonese-Inter (fonte Ansa Video).

