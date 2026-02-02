Marotta | L' Inter impedirà l' ingresso allo stadio ai responsabili del lancio del petardo ad Audero

Il presidente dell’Inter ha annunciato che prenderà provvedimenti contro chi ha lanciato un petardo contro Audero durante la partita. La società bloccherà l’ingresso allo stadio ai responsabili di quel gesto, usando la clausola di gradimento. Marotta ha spiegato che non si tollerano comportamenti così pericolosi e che il club agirà di conseguenza. La decisione arriva dopo l’episodio di follia che ha coinvolto il portiere della Cremonese.

Il boato del petardo esploso a pochi centimetri da Emil Audero all'inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter è ancora nelle orecchie di chi, incredulo, ha assistito alla scena dal posto o dalla tv. "Ho rivisto le immagini, poteva andare molto peggio", la consapevolezza del portiere della Cremonese che all'indomani del fatto ha commentato quei momenti così carichi di apprensione. Tutta l'Inter ha immediatamente stigmatizzato l'accaduto, dal presidente Beppe Marotta a Lautaro, Bastoni e Chivu nel post gara, lodando allo stesso tempo la sportività di Audero. E anche oggi il numero uno del club nerazzurro è tornato sull'episodio, spiegando ulteriormente all'Ansa che "siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull'increscioso incidente di ieri sera a Cremona.

