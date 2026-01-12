crans montana arresti confermati per moretti il comune rinuncia a costituirsi parte civile dopo le proteste dei parenti delle vittime

Il Tribunale di Sion ha confermato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Constellation a Crans-Montana, coinvolto nell’incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime, principalmente adolescenti. Il Comune ha deciso di non costituirsi parte civile, dopo le proteste delle famiglie delle vittime. La misura cautelare è stata convalidata per tre mesi, mentre le indagini continuano a chiarire le responsabilità.

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha convalidato ieri per tre mesi ieri l’arresto cautelare di Jacques Moretti, il titolare del Constellation, a Crans-Montana, il locale in cui la notte di Capodanno è divampato il rogo in cui sono morte 40 persone, la gran parte adolescenti. Per Moretti i giudici hanno rilevato “l’esistenza del pericolo di fuga”. Ma Moretti potrebbe uscire su cauzione. Tuttavia i giudici si sono dichiarati “ disponibili a revocare la custodia cautelare a fronte di diverse misure richieste in via subordinata dal pubblico ministero, tra cui in particolare il versamento di cauzioni e misure adeguate a contrastare il rischio di fuga. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

