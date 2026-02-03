Crans-Montana Leo dal tablet vede i compagni giocare | siamo felici è la vittoria più bella
Leo, da un letto d’ospedale a Milano, guarda i compagni giocare su un tablet. Sembra una scena semplice, ma per lui rappresenta molto di più. Dopo l’incendio che ha bruciato Crans-Montana, ogni piccola vittoria diventa un grande traguardo. Leo sorride, felice di condividere quel momento con i suoi amici, anche se a distanza. È la dimostrazione che, nonostante le difficoltà, si può ancora trovare un modo per tornare a vivere.
Milano, 3 febbraio 2026 – Una partita di calcio guardata su un tablet da un letto d’ospedale può sembrare un fatto di poco conto ma in questo caso è un trionfo, un passo gigante verso l’autonomia e la riconquista di una vita messa in pausa dall’incendio di Crans-Montana. Quella del sedicenne Leonardo, studente del liceo Virgilio (ferito come altri tre compagni di classe, al terzo anno dell’indirizzo Scienze umane), che è ricoverato all’ospedale Niguarda. Crans-Montana, Bertolaso accoglie Mattarella: il presidente della repubblica in visita ai feriti al Niguarda Fuori dalla Terapia inte nsiva . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
