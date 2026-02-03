Il padre di Manfredi Marcucci racconta che Mattarella è venuto a trovarli come un nonno con i nipoti. La visita si è svolta a Crans-Montana, mentre il ragazzo di 16 anni ancora lotta per riprendersi nel reparto ustioni del Niguarda di Milano. La famiglia descrive il presidente come una presenza vicina e calorosa, in un momento difficile per tutti.

Suo figlio Manfredi Marcucci, sedici anni, è ancora ricoverato in una stanza del Centro Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano. E' uno dei ragazzi italiani sopravvissuti al rogo del Constellation di Crans-Montana: dopo settimane in coma farmacologico, ora la priorità è curare le sue ferite alla schiena, alle braccia e alle mani. Suo padre, da un mese, passa le giornate all'ospedale tra preoccupazione e speranza. Come quella portata - a sorpresa - del Presidente della Repubblica Mattarella. "Ci ha fatto visita come un nonno fa con i nipoti, quello del Presidente non è stato solo un gesto istituzionale", il commento di papà Marcucci. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, il padre di Manfredi Marcucci: "Mattarella ci ha fatto visita come un nonno con i nipoti"

Approfondimenti su Crans Montana

Umberto Marcucci, padre di Manfredi, conferma che il ragazzo di 16 anni, ricoverato al Niguarda di Milano dopo l’incidente di Crans-Montana, è vivo e sotto trattamento.

Manfredi Marcucci, sedicenne coinvolto nel incendio di Le Constellation a Crans-Montana, si è risvegliato dal coma.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo sulla scarcerazione di Moretti: Vivo per avere giustizia, ma oggi sto vacillando; Sion, veglia ecumenica per le vittime di Crans-Montana. Il Papa, vi sono vicino con tenerezza; Crans-Montana, il padre di Giuseppe Giola, uno dei ragazzi sopravvissuti: Mio figlio chiede sempre perché lui si è salvato e i suoi amici no; Mattarella incontra il padre di Emanuele Galeppini, morto a Crans-Montana.

Crans-Montana, il padre di una vittima: Senza Giorgia Meloni non avremmo avuto giustiziaCrans-Montana, il padre di una delle vittime ringrazia l’Italia e Giorgia Meloni chiedendo verità. Accuse alla Svizzera su indagini, federalismo e responsabilità istituzionali. Crans-Montana, il dolor ... msn.com

Crans-Montana, Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele GaleppiniUn incontro riservato: Mattarella a Dubai parla con il padre di Emanuele Galeppini, morto a Crans-Montana, ricordando una tragedia che ha segnato l’inizio dell’anno e decine di famiglie colpite profon ... notizie.it

Strage di Crans-Montana, controlli anche a Bologna: chiuso un locale in via Mattei x.com

Mentre l’Italia attende ancora gli atti e risposte concrete dalla procura di Sion, le omissioni della prima fase delle indagini sul rogo di Crans Montana, dove 41 persone sono morte e altre 116 sono rimaste ferite, continuano a condizionare l’inchiesta. A cominci - facebook.com facebook