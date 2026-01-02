Crans-Montana il padre di Manfredi Marcucci | È vivo lo stanno operando La paura per gli amici dispersi | come sta il 16enne

Umberto Marcucci, padre di Manfredi, conferma che il ragazzo di 16 anni, ricoverato al Niguarda di Milano dopo l’incidente di Crans-Montana, è vivo e sotto trattamento. La famiglia è preoccupata, ma rassicura sulla condizione di Manfredi, mentre si cercano gli amici dispersi. La situazione rimane delicata e in aggiornamento, con l’attenzione rivolta alle condizioni di tutti i coinvolti.

«Mio figlio sta male, però sta bene perché è vivo e questa è la cosa più importante per noi». Sono le parole di Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei due ragazzi di 16 anni ricoverati al Niguarda di Milano dopo la strage di Crans-Montana. Marcucci ha parlato con i giornalisti fuori dall’ospedale dove il figlio è attualmente ricoverato. Manfredi è uno dei due adolescenti romani rimasti gravemente feriti nell’incendio divampato nella notte di Capodanno al locale Le Constellation, punto di ritrovo abituale dei giovani in vacanza nella località sciistica svizzera. Con lui c’era anche l’amico Riccardo Minghetti, 16 anni, del quale non si hanno notizie da ore. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il padre di Manfredi, il 16enne ferito a Crans Montana: “Mio figlio sta male ma è vivo. Ha ustioni sul 40% del corpo. Non si trovano i suoi tre amici” Leggi anche: Il padre del 16enne ferito a Crans Montana: “Manfredi sta male ma è vivo. Ha ustioni sul 40% del corpo” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Strage di Crans-Montana e i nomi degli italiani dispersi e ricoverati, gli sfoghi delle famiglie disperate; Esplosione Crans-Montana, cosa sappiamo degli italiani dispersi; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | La Farnesina: 47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti. Media: «In quel locale anche 13enni, nessuno controllava l'età». Riccardo Minghetti, romano di 16 anni disperso a Crans-Montana. Il padre di Manfredi Marcucci: «Ha ustioni sul 30-40% del corpo ma è vivo» - Di Riccardo non si hanno notizie da ore, Manfredi invece è stato trasferito al Niguarda di Milano. msn.com

Il padre del 16enne ferito a Crans Montana: “Manfredi sta male ma è vivo. Ha ustioni sul 40% del corpo” - Il genitore del giovane romano ricoverato al Niguarda: “Colpito dalle fiamme mentre scappava dal Costellation”. msn.com

Il padre di uno dei feriti a Crans Montana: «Chi aveva vestiti leggeri aveva meno difese contro il fuoco e ha subito più ustioni più gravi» - Fuori dal Niguarda di Milano parla Umberto Marcucci, padre di Manfredi Marcucci, uno dei ragazzi usciti vivi dal locale « Le Constellation » di Crans- msn.com

A Crans-Montana, tra le fiamme e il terrore, si è spezzata troppo presto la vita di Emanuele Galeppini, appena sedicenne. Un ragazzo pieno di vita, che aveva davanti a sé un futuro radioso, carico di talento e sogni da realizzare. Era una giovane promessa del - facebook.com facebook

I nomi degli italiani dispersi e feriti nell’inferno di Crans-Montana. Oggi la visita di Tajani x.com

