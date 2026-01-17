Manfredi Marcucci, sedicenne coinvolto nel incendio di Le Constellation a Crans-Montana, si è risvegliato dal coma. Trasferito dal reparto di terapia intensiva al Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Niguarda di Milano, ha subito chiesto ai genitori notizie degli amici. La sua condizione è stabile, e si attende un percorso di recupero.

Si è svegliato Manfredi Marcucci, uno dei giovani rimasti feriti durante l'incendio della discoteca Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi e in cui sono morte 40 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Manfredi Marcucci, 16 anni, romano, è ricoverato all'Ospedale Niguarda di Milano, dove era stato trasportato dalla Svizzera dopo il rogo del locale in cui si trovava per festeggiare l'arrivo del 2026. Il giovane è stato svegliato dal coma farmacologico, pur rimanendo ancora sotto stretta osservazione, e dalla Rianimazione è stato spostato al Centro Grandi Ustionati del nosocomio lombardo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, si è svegliato dal coma Manfredi Marcucci (e ai genitori ha chiesto subito degli amici)

Leggi anche: Manfredi Marcucci si è svegliato dal coma, il 16enne sopravvissuto a Crans-Montana parla ai genitori: le prime parole sugli amici nel locale

Leggi anche: Esce dal coma Manfredi Marcucci, tra i feriti di Crans-Montana. Ai genitori: “I miei amici dove sono?”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dentro l'inferno di Crans-Montana: le fiamme sul soffitto e i ragazzi in fuga - C'è anche un calciatore della Ligue 1 francese fra le persone rimaste ferite nel rogo di Crans Montana. lastampa.it

«Taglio gratis per chi dona i capelli ai ragazzi ustionati di Crans-Montana». La parrucchiera biellese Erika e l'appello partito dalla Francia x.com

Crans-Montana, l’appello dei parrucchieri per raccogliere capelli e donare parrucche ai feriti >> https://buff.ly/gYfNCdH - facebook.com facebook