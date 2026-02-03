crans montana il comune svizzero stanzia 1 milione di franchi per le vittime

Il comune di Crans Montana ha deciso di mettere a disposizione un milione di franchi per aiutare le famiglie colpite da recenti eventi tragici. La somma arriverà grazie alla solidarietà dei cittadini, che si sono subito mobilitati per sostenere chi ha subito danni. Nel frattempo, i Moretti hanno perso una causa in tribunale, senza riuscire a ottenere quanto speravano. La comunità si prepara ora a fare fronte comune per superare questa fase difficile.

La raccolta fondi verrà stanziata da parte dei cittadini per solidarietà alle famiglie colpite. Intanto, i Moretti incassano una sconfitta giudiziaria Il comune svizzero di Crans-Montana ha stanziato un milione di franchi (circa 1 milione e 100 mila euro) per finanziare la Fondazione di aiuto alle vittime dell’incendio di Capodanno. Lo comunica in una nota il sindaco della nota località sciistica finita sotto i riflettori della cronaca dopo la tragedia avvenuta nella notte di San Silvestro. Il sindaco Feraud, insieme al consiglio comunale di Crans-Montana ha spiegato i motivi della donazione: “Speriamo di poter sostenere le famiglie colpite dalla tragedia di capodanno e testimoniare la solidarietà dell’intera comunità“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Comune di Crans-Montana ha deciso di mettere sul tavolo un milione di franchi per aiutare le persone colpite dall’incendio di Capodanno.

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, hanno chiesto di chiudere il sito web dove si trovano denunce e testimonianze sulla strage di Capodanno che ha fatto 41 vittime e 115 feriti a Crans-Montana.

