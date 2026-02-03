Crans-Montana i Moretti chiedono di oscurare il sito sul rogo Dal Comune 1 milione di franchi per le vittime

La procura di Sion ha respinto la richiesta dei Moretti di oscurare il sito con foto e video della loro sparatoria a Capodanno. Il Comune ha invece stanziato un milione di franchi per aiutare le vittime.

La procura di Sion ha respinto la richiesta avanzata dal legale di Jacques e Jessica Moretti di oscurare a piattaforma online in cui vengono raccolti le foto e i video della strage di Capodanno nel bar da loro gestito a Crans-Montana. Intanto, il Comune svizzero annuncia un risarcimento di 1 milione di franchi alle vittime.🔗 Leggi su Fanpage.it

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, hanno chiesto di chiudere il sito web dove si trovano denunce e testimonianze sulla strage di Capodanno che ha fatto 41 vittime e 115 feriti a Crans-Montana.

I coniugi Moretti hanno chiesto di oscurare il sito web che raccoglie foto e video del rogo di Crans.

