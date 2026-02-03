Crans-Montana i Moretti chiedono di oscurare il sito sul rogo Dal Comune 1 milione di franchi per le vittime
La procura di Sion ha respinto la richiesta dei Moretti di oscurare il sito con foto e video della loro sparatoria a Capodanno. Il Comune ha invece stanziato un milione di franchi per aiutare le vittime.
I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, hanno chiesto di chiudere il sito web dove si trovano denunce e testimonianze sulla strage di Capodanno che ha fatto 41 vittime e 115 feriti a Crans-Montana.
Crans-Montana, parlano due sopravvissuti: «Jessica Moretti? Piangeva per il suo bar e non aiutava i feriti»A un mese di distanza dalla tragedia di Crans-Montana, i ragazzi sopravvissuti e i feriti risvegliatisi dal coma hanno puntato il dito contro Jessica Moretti, proprietaria del locale, rea di omissione ... vanityfair.it
Mentre l’Italia attende ancora gli atti e risposte concrete dalla procura di Sion, le omissioni della prima fase delle indagini sul rogo di Crans Montana, dove 41 persone sono morte e altre 116 sono rimaste ferite, continuano a condizionare l’inchiesta. A cominci - facebook.com facebook
Crans-Montana, gli amici ricordano Giovanni Tamburi: “La sua anima continua a vivere con noi” x.com
