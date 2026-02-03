i moretti chiedono di oscurare il sito sul rogo di crans ma la procura si oppone

I coniugi Moretti hanno chiesto di oscurare il sito web che raccoglie foto e video del rogo di Crans. La Procura di Sion ha respinto la richiesta, ritenendo di non dover interrompere la diffusione delle immagini. La disputa tra le parti si svolge davanti ai tribunali, mentre il pubblico continua a cercare notizie sulla tragedia.

I coniugi Moretti provano a oscurare la piattaforma on line in cui vengono raccolti le foto e i video della tragedia, ma la Procura di Sion non darà corso alla richiesta. L'iniziativa era stata avviata dall'avvocato Romain Jordan, che rappresenta diverse famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno. A questa si era opposto con un'istanza presentata una decina di giorni fa Patrick Michod, legale di Jacques Moretti. Secondo il legale, solo le autorità penali, e non gli avvocati delle parti, sarebbero titolate ad amministrare le prove. Ma per la procura del Vallese - citata dalla televisione svizzera Leman Bleu - la legge elvetica non impedisce alle parti di raccogliere mezzi di prova da sottoporre alla valutazione degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

I coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation, hanno cercato di chiudere il sito che raccoglie testimonianze sulla strage di Capodanno.

