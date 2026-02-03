A Crans-Montana, i familiari delle vittime chiedevano di oscurare il sito che raccoglie le testimonianze, ma la Procura ha detto di no. La piattaforma rimarrà online, e continuerà a raccogliere foto e video legati alla tragedia.

Berna, 3 febbraio 2026 – Non sarà oscurata la piattaforma online in cui vengono raccolti le foto e i video della tragedia di Crans-Montana. La Procura di Sion ha deciso di non dare corso alla richiesta dei coniugi Moretti che ne chiedevano la chiusura. La creazione del sito è stata avviata il 13 gennaio scorso dall' avvocato Romain Jordan, che rappresenta diverse famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno, ma il legale dei proprietari del Constellation, Patrick Michod, si è opposto sostenendo che solo le autorità penali, e non gli avvocati delle parti, sarebbero titolate ad amministrare le prove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana: i Moretti chiedono di oscurare il sito che raccoglie le testimonianze, ma la Procura dice no

I coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation, hanno cercato di chiudere il sito che raccoglie testimonianze sulla strage di Capodanno.

La Procura di Sion ha respinto la richiesta dei coniugi Moretti di oscurare il sito online che raccoglie testimonianze sulla strage di Crans Montana.

