Crans-Montana i Moretti provano a far oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage Ma la procura respinge il ricorso

I coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation, hanno cercato di chiudere il sito che raccoglie testimonianze sulla strage di Capodanno. La procura ha respinto il loro ricorso, confermando che il sito rimane accessibile e che continuerà a raccogliere le testimonianze delle vittime e delle persone coinvolte. La vicenda si aggiunge alle indagini in corso sull’incendio che ha causato 41 morti e 115 feriti.

I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation e al centro dell’ inchiesta sull’incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti, avrebbero tentato di ottenere la chiusura immediata del sito web che raccoglie denunce, documenti e testimonianze sulla strage. Ma l’azione legale, secondo quanto riferito dall’emittente svizzera Leman Bleu, sarebbe stata respinta dalla procura del Vallese. Il sito in questione è crans.merkt.ch, creato dall’avvocato Romain Jordan, che assiste alcune delle famiglie delle vittime. La piattaforma è stata messa online con l’obiettivo di raccogliere materiali utili all’inchiesta: testimonianze dirette, segnalazioni, foto, file e documenti relativi a quanto accaduto nella notte dell’incendio.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Crans Montana Strage

Jessica e Jacques Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono convocati per un nuovo interrogatorio in Procura.

Ultime notizie su Crans Montana Strage

