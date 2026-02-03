Crans Montana i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage

La Procura di Sion ha respinto la richiesta dei coniugi Moretti di oscurare il sito online che raccoglie testimonianze sulla strage di Crans Montana. I proprietari del Constellation volevano eliminare le foto e i video, ma le autorità hanno deciso di non accontentarli. La piattaforma rimane aperta, e si continuerà a raccogliere e condividere le testimonianze delle vittime.

La Procura di Sion non darà corso alla richiesta dei coniugi Moretti, proprietari del Constellation di oscurare la piattaforma on line in cui vengono raccolti le foto e i video della tragedia di Crans-Montana. All'iniziativa, avviata dall'avvocato Romain Jordan, che rappresenta diverse famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno, si era opposto con un'istanza presentata una decina di giorni fa Patrick Michod, legale di Jacques Moretti. Secondo lui solo le autorità penali, e non gli avvocati delle parti, sarebbero titolate ad amministrare le prove. Ma per la procura del Vallese - citata dalla televisione svizzera Leman Bleu - la legge elvetica non impedisce alle parti di raccogliere mezzi di prova da sottoporre alla valutazione del Ministero Pubblico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Crans Montana, i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage Approfondimenti su Crans Montana Procura Crans-Montana, i Moretti provano a far oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage. Ma la procura respinge il ricorso I coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation, hanno cercato di chiudere il sito che raccoglie testimonianze sulla strage di Capodanno. Quarto Grado, stasera nuove testimonianze sulla strage di Crans-Montana Stasera, su Rete 4, torna Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana Procura Argomenti discussi: Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation; Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo. I no della banca a Jacques e Jessica Moretti; Crans, i Moretti blindati in casa. Mistero sul milionario che ha pagato la cauzione; Crans-Montana, Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti: Inaccettabile. Il presidente svizzero: La politica non deve interferire. Crans Montana, i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strageUno degli avvocati delle famiglie delle vittime, Romain Jordan, aveva creato un sito web per raccogliere testimonianze e documenti relativi all'incendio di Crans Montana. Jacques ... ilmessaggero.it Crans-Montana, i Moretti provano a oscurare il sito che raccoglie denunce e testimonianze sulla strageIl ricorso dei coniugi per bloccare il portale sarebbe stato respinto dalla Procura della Repubblica del Vallese ... msn.com Crans-Montana, i Moretti provano a oscurare il sito che raccoglie denunce e testimonianze sulla strage x.com A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, il dolore resta intatto. Un pensiero silenzioso va a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che convivono ogni giorno con un’assenza impossibile da colmare. Ricordare è un gesto di rispetto. Non - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.