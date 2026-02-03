Covid i frammenti del coronavirus distrutto si comportano come zombie e continuano a fare danni al corpo

I ricercatori hanno scoperto che i frammenti di coronavirus distrutti continuano a danneggiare il corpo come se fossero “zombie”. Anche dopo aver eliminato il virus, alcuni pezzi restano attivi e provocano infiammazioni e problemi alle cellule. Questa scoperta apre nuove domande sui danni a lungo termine della pandemia e su come proteggersi meglio.

