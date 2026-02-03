Covid i frammenti del coronavirus distrutto si comportano come zombie e continuano a fare danni al corpo
I ricercatori hanno scoperto che i frammenti di coronavirus distrutti continuano a danneggiare il corpo come se fossero “zombie”. Anche dopo aver eliminato il virus, alcuni pezzi restano attivi e provocano infiammazioni e problemi alle cellule. Questa scoperta apre nuove domande sui danni a lungo termine della pandemia e su come proteggersi meglio.
I ricercatori hanno fatto una scoperta inquietante sul coronavirus SARS-CoV-2, il patogeno pandemico responsabile della COVID-19. I frammenti del virus distrutti dal sistema immunitario che restano nel nostro organismo non sono innocui, ma possono attaccare e uccidere cellule con una forma specifica. La scoperta aiuta a comprendere meglio alcuni profili patologici e il comportamento anomalo della variante Omicron.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Covid Coronavirus
“Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni”: il vicino di casa a Milano
I danni del ciclone Harry nella zona sud, distrutto un lido: danni a un ristorante
Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo.
Ultime notizie su Covid Coronavirus
Covid può lasciare il segno, riconosciuto ruolo in complicanze neurologiche e psicologicheIl punto sul Neurocovid da una collaborazione tra Statale Milano e scienziati internazionali, l'infezione è una 'tempesta perfetta' che può attivare meccanismi di neurodegenerazione ... adnkronos.com
Passa al giudice amministrativo la class action dei familiari delle vittime CovidLe domande di risarcimento di oltre 500 familiari erano pendenti dal 2021 davanti al Tribunale civile di Roma ... msn.com
Il razzo contiene acciaio ed è probabile che frammenti possano arrivare sulla superficie terrestre - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.