Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni | il vicino di casa a Milano

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Rossi ha denunciato Eros Ramazzotti per danni, causati dai lavori di ristrutturazione dell’appartamento del cantante che, secondo la difesa, varrebbero circa 200mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

«Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»; Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni»; QUOTIDIANO LA VERITÀ * IN EDICOLA 27/12/2025: «VIVO ACCAMPATO DA UN ANNO EROS RAMAZZOTTI MI HA DISTRUTTO CASA MA NON VUOL PAGARE I DANNI

Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Milano in zona CityLife, è al centro di una controversia con un vicino d'eccezione: il cantante Eros Ramazzotti.

Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Milano in zona CityLife, è al centro di una controversia con un vicino d'eccezione: il cantante Eros Ramazzotti.

Paolo Rossi ha denunciato Eros Ramazzotti per danni, causati dai lavori di ristrutturazione dell'appartamento del cantante che, secondo la difesa, varrebbero circa 200mila euro.

