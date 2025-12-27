Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni | il vicino di casa a Milano

Paolo Rossi ha denunciato Eros Ramazzotti per danni, causati dai lavori di ristrutturazione dell'appartamento del cantante che, secondo la difesa, varrebbero circa 200mila euro. Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Milano in zona CityLife, è al centro di una controversia con un vicino d'eccezione: il cantante Eros Ramazzotti.

