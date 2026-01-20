I danni del ciclone Harry nella zona sud distrutto un lido | danni a un ristorante

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo. Gli abitanti di Mili e dei villaggi limitrofi, spaventati dalle onde, hanno evacuato le proprie case, tra cui gli anziani di Villa Aurora. L’evento ha segnato un’allerta significativa per le comunità locali e la gestione dei danni alla struttura e al territorio.

Abitanti di Mili e dei villaggi limitrofi che alla vista oggi pomeriggio delle onde hanno lasciato per paura le loro case dopo l'evacuazione degli anziani di Villa Aurora disposta ieri, danni a un ristorante a Ponte Schiavo mentre un lido a Santa Margherita è stato spazzato via.

