Costaglione convocato con l’Olimpia in A1 Plauso del Comune

Federico Costaglione, il giovane giocatore di Porto Santo Stefano, è stato convocato con l’Olimpia Milano in Serie A. Una bella notizia per il ragazzo, che sta facendo passi avanti nel mondo del basket. Il Comune di Monte Argentario ha espresso soddisfazione per questo traguardo, sottolineando il valore della crescita di un talento locale.

MONTE ARGENTARIO Bella soddisfazione per Federico Costaglione (foto), il giocatore di basket di Porto Santo Stefano che si sta facendo strada nell'olimpo del Basket. Proprio nell' Olimpia Milano gioca infatti il forte cestista cresciuto all' Argentario, che domenica è stato convocato per la prima volta tra i grandi nella gara di A1 contro Brescia. Non è arrivato l'ingresso in campo, ma è già motivo di orgoglio per lui e per tutta la comunità essere arrivato alla prima convocazione con la squadra che si trova attualmente al quarto posto della classifica. Così il Comune gli ha dedicato ieri anche un post su Facebook.

