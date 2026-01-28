Sanzo vicepresidente di Ecua il plauso del Libero consorzio con il presidente Pendolino | Sosterremo l' università agrigentina

Il Libero consorzio di Agrigento ha espresso il suo apprezzamento per la nomina di Raffaele Sanzo come vicepresidente dell’ECUA, l’ente che si occupa dell’università nella città. Giuseppe Pendolino, presidente del consorzio, ha detto che l’ente sosterrà con convinzione l’università agrigentina e il suo nuovo rappresentante. La nomina di Sanzo è vista come un passo importante per rafforzare i rapporti tra istituzioni e università locali.

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, esprime soddisfazione per la nomina di Raffaele Sanzo alla vicepresidenza dell'ECUA - Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. Sanzo, già commissario straordinario dell'ex Provincia Regionale, era stato designato quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario, con le funzioni di vicepresidente, dal Sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Oggi la ratifica della nomina nel corso dell'Assemblea dei Soci che ha visto la partecipazione di Giuseppe Pendolino nella duplice veste di sindaco di Aragona e presidente del Libero Consorzio di Agrigento.

