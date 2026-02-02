Silvia Carbonetti, architetta di Monteleone di Spoleto, si trova in Sudan per lavorare con Medici Senza Frontiere. La sua presenza nel paese africano ha suscitato il plauso del sindaco Angelini, che ha espresso ammirazione per il suo impegno in un campo così delicato. Carbonetti ha lasciato le montagne umbre per affrontare le emergenze umanitarie, portando avanti un progetto che mira a migliorare le condizioni sanitarie in Sudan.

Dalle montagne umbre ai teatri delle più gravi emergenze umanitarie internazionali. È la storia di Silvia Carbonetti, architetta originaria di Monteleone di Spoleto, oggi impegnata in Sudan in un delicato progetto sanitario con Medici Senza Frontiere. A renderle omaggio è il sindaco Marisa Angelini, che ha voluto sottolineare il valore umano e professionale di un percorso che nasce in una piccola comunità e si sviluppa in contesti segnati da conflitti armati, crisi sanitarie e migrazioni forzate. Da anni Carbonetti alterna la vita nel suo Comune di origine all’attività nei territori più fragili del pianeta, dove l’architettura diventa parte integrante della risposta umanitaria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Monteleone di Spoleto, l’architetta Silvia Carbonetti impegnata in Sudan con Medici Senza Frontiere. Il plauso del sindaco Angelini

Approfondimenti su Monteleone di Spoleto

Cristiana Angelini, presidente del Chapter Filitalia International di Perugia con sede a Monteleone di Spoleto, è stata selezionata dalla casa madre per partecipare a un prestigioso stage internazionale in Florida.

Aurora Angelini, giovane laureata di Monteleone di Spoleto, ha recentemente conseguito la laurea in Lingue per l’Interpretariato e la Traduzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Monteleone di Spoleto

Argomenti discussi: Monteleone di Spoleto, esce dalla carreggiata e si ribalta: elisoccorso in azione; Monteleone di Spoleto: storia, mura e difese di un borgo millenario; Auto esce di strada e si ribalta: ferito soccorso nella notte tra Norcia e Monteleone di Spoleto; Auto esce di strada e si ribalta per sette metri, elisoccorso atterra nella notte.

Auto si ribalta a Monteleone di Spoleto, un ferito in elisoccorsoIncidente a Monteleone di Spoleto: un’auto si ribalta per 7 metri, ferito estratto dai Vigili del fuoco e trasferito in elisoccorso. valnerinaoggi.it

Esce di strada e si ribalta per 7 metri: portato in ospedale con l’elisoccorsoUn incidente stradale si è verificato alle 4.30 di sabato a Monteleone di Spoleto, dove un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi per circa sette metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fu ... umbria24.it

2ª Divisione CASTELLANA VOLLEY – RIVER RASPARINI 0–3 (18–25, 25–27, 19–25) Albasi Silvia, De Santis Carlotta, Fochi Isabel, Gazzola Giada, Marchetti Arianna, Matteassi Sofia, Petranca Sofia, Pisani Emma, Pollini Sara, Rasparini Sofia 1º all. Carbone - facebook.com facebook