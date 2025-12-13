La Russia evoca la pace ma sta facendo la guerra La minaccia dell’atomica crimine contro l’umanità

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le tensioni tra Russia e mondo occidentale, evidenziando il contrasto tra le parole di pace evocate dalla Russia e le sue azioni belliche. Viene inoltre sottolineato l’appello del Presidente Mattarella a evitare un nuovo ordine mondiale dominato dalla sopraffazione, in un contesto segnato dalla minaccia nucleare e dalle crisi internazionali.

"Evitare che si imponga un nuovo ordine mondiale basato sulla sopraffazione". È l’appello lanciato ieri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale scambio di auguri di fine anno al Quirinale con il corpo diplomatico. Ad ascoltarlo i rappresentanti di 132 paesi ma non quelli bielorusso e russo, Paese su cui si concentra parte della preoccupazione del capo dello Stato perchè, ha ricordato, è stata proprio Mosca, fa con l’ aggressione all’Ucraina quattro anni fa, a "ripristinare, con la forza, l’antistorica ricerca di zone di influenza, di conquista territoriale, di crudele prepotenza delle armi". Quotidiano.net

russia evoca pace staMattarella: “Non può evocare la pace chi ha provocato la guerra” - ” Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, coglie l’occasione dello scambio di auguri con il corpo diplomatico per tracciare un bilancio della ... tg.la7.it

Ucraina, Kaja Kallas: "Il vero ostacolo alla pace è la Russia, serve un cessate il fuoco" - Anche se l’Ucraina ricevesse garanzie di sicurezza, ma non ci fossero concessioni da parte russa, avremmo altre guerre, magari non in Ucrai ... tg.la7.it

la russia evoca la pace ma sta facendo la guerra la minaccia dell8217atomica crimine contro l8217umanit224

© Quotidiano.net - "La Russia evoca la pace ma sta facendo la guerra. La minaccia dell’atomica crimine contro l’umanità"

Sulla pace in Ucraina Russia e USA sono alleati? | Dispacci dalla Russia

Video Sulla pace in Ucraina Russia e USA sono alleati? | Dispacci dalla Russia