La Russia evoca la pace ma sta facendo la guerra La minaccia dell’atomica crimine contro l’umanità

L'articolo analizza le tensioni tra Russia e mondo occidentale, evidenziando il contrasto tra le parole di pace evocate dalla Russia e le sue azioni belliche. Viene inoltre sottolineato l’appello del Presidente Mattarella a evitare un nuovo ordine mondiale dominato dalla sopraffazione, in un contesto segnato dalla minaccia nucleare e dalle crisi internazionali.

"Evitare che si imponga un nuovo ordine mondiale basato sulla sopraffazione". È l’appello lanciato ieri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale scambio di auguri di fine anno al Quirinale con il corpo diplomatico. Ad ascoltarlo i rappresentanti di 132 paesi ma non quelli bielorusso e russo, Paese su cui si concentra parte della preoccupazione del capo dello Stato perchè, ha ricordato, è stata proprio Mosca, fa con l’ aggressione all’Ucraina quattro anni fa, a "ripristinare, con la forza, l’antistorica ricerca di zone di influenza, di conquista territoriale, di crudele prepotenza delle armi". Quotidiano.net Mattarella: “Non può evocare la pace chi ha provocato la guerra” - ” Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, coglie l’occasione dello scambio di auguri con il corpo diplomatico per tracciare un bilancio della ... tg.la7.it

Ucraina, Kaja Kallas: "Il vero ostacolo alla pace è la Russia, serve un cessate il fuoco" - Anche se l’Ucraina ricevesse garanzie di sicurezza, ma non ci fossero concessioni da parte russa, avremmo altre guerre, magari non in Ucrai ... tg.la7.it

? "Il principio non può essere muovere guerra per fare la pace: è paradossale. Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realtà di imporre le proprie condizioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattare - facebook.com facebook

© Quotidiano.net - "La Russia evoca la pace ma sta facendo la guerra. La minaccia dell’atomica crimine contro l’umanità"

Sulla pace in Ucraina Russia e USA sono alleati? | Dispacci dalla Russia

Video Sulla pace in Ucraina Russia e USA sono alleati? | Dispacci dalla Russia Video Sulla pace in Ucraina Russia e USA sono alleati? | Dispacci dalla Russia