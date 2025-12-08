Eserciti armi rifugi | così l’Europa si prepara alla guerra contro la Russia

L’Europa si prepara alla guerra contro la Russia. Mentre la guerra ibrida del Cremlino contro l’Occidente per ora è fatto solo di droni, spionaggio, cyberattacchi, dal Regno Unito al Belgio, dalla Grecia all’ Albania cambia l’approccio alla difesa. Mentre in Italia il ministro della Difesa Guido Crosetto parla apertamente delle minacce militari e ibride a cui l’Italia deve prepararsi. Il Foglio spiega che però sarà difficile convincere le opinioni pubbliche. «Se si mandasse nelle case degli italiani un libretto per prepararsi a un attacco, sul modello dei paesi nordici, cadrebbe il governo», dice una fonte al quotidiano. 🔗 Leggi su Open.online