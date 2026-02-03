Recep Tayyip Erdogan si prepara a visitare Arabia Saudita ed Egitto, due tappe chiave del suo tour nel Medio Oriente. In un momento di crisi e cambiamenti geopolitici, il presidente turco cerca di rafforzare i legami con questi paesi per consolidare la sua influenza nella regione. Le mosse di Erdogan puntano a coinvolgere anche Iran, Gaza e Siria, cercando di mettere il suo marchio su questioni delicate e di grande rilevanza.

Come riuscirà la Turchia ad accrescere la propria influenza in Medio Oriente e nel golfo in un momento di grandi crisi e di grandi trasformazioni geopolitiche ancora in atto? Per farlo Recep Tayyip Erdogan punta (anche) su Arabia Saudita ed Egitto, le tappe dei suoi prossimi viaggi, non solo per rafforzare la cooperazione bilaterale, ma per cementare il suo ruolo regionale su partite ampie, come Iran, Gaza, Siria. Folta la delegazione che lo accompagna: la first lady turca Emine Erdogan, il ministro degli Esteri Hakan Fidan, il ministro delle Finanze Mehmet Simsek, della Difesa Yasar Guler. SIRIA E IRAN. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Erdogan vuole andare a dama in Medio Oriente

Approfondimenti su Erdogan Medio Oriente

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Erdogan Medio Oriente

Argomenti discussi: ERDOGAN E IRAN/ Profughi, jihadisti e petrolio, ecco perché la Turchia sta mediando tra Trump e Teheran.

Così Erdogan vuole andare a dama in Medio OrienteCome riuscirà la Turchia ad accrescere la propria influenza in Medio Oriente e nel golfo in un momento di grandi crisi e di grandi trasformazioni geopolitiche ancora in atto? Per farlo Recep Tayyip Er ... formiche.net

Erdogan vuole passare da semplice osservatore a parte attiva nel conflitto fra Israele e HamasPer due anni, la Turchia è stata tra i critici più feroci dell’offensiva militare israeliana su Gaza e le operazioni contro i suoi nemici in medio oriente. Oggi, il presidente turco Recep Tayyip ... ilfoglio.it

Aumentano i reati, diminuiscono i giudici. Così crescono a dismisura anche i reati contro le donne, come si evince dai dati provenienti da Milano e Palermo. Di Vincenzo Bisbiglia - facebook.com facebook