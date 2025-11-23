G20 | Meloni vede Erdogan focus su Ucraina e Medio Oriente

(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del G20 in Sudafrica con il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. I due Leader, informa una nota di palazzo Chigi, hanno sottolineato “l’importanza della cooperazione tra Italia e Turchia in ambito Nato”. L’incontro è proseguito con uno scambio approfondito sulle crisi internazionali in corso con particolare riferimento alla guerra in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente. “I due leader hanno condiviso, inoltre, l’auspicio di continuare a rafforzare i rapporti bilaterali in una cornice molto positiva di continua crescita economica anche in settori strategici”, conclude la nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

