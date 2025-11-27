Ass Cosenza | Pronti a vendere il Maradona a De Laurentiis
Le parole dell’assessore sulla questione stadio a Napoli. Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio CRC . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
COPPA DIVISIONE – SEDICESIMI DI FINALE Marsala Futsal vs Pirossigeno Cosenza Futsal Martedì Ore 14:30 Palazzetto dello Sport – Marsala La Serie A arriva a Marsala!? Siamo pronti ad accogliere il Pirossigeno Cosenza Futsal, formazione - facebook.com Vai su Facebook