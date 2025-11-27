Ass Cosenza | Pronti a vendere il Maradona a De Laurentiis

Forzazzurri.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell’assessore sulla questione stadio a Napoli. Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio CRC . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

ass cosenza pronti a vendere il maradona a de laurentiis

© Forzazzurri.net - Ass. Cosenza: “Pronti a vendere il Maradona a De Laurentiis”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Ass Cosenza Pronti Vendere