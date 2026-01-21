La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si avvicina a San Siro, con i biglietti disponibili a prezzi variabili. I costi partono da circa 260 euro per il terzo anello e raggiungono i 2.026 euro per il primo. Attualmente, non si registra ancora il tutto esaurito, offrendo ancora opportunità di partecipazione a chi desidera assistere all’evento.

Milano – Tutto pronto o quasi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Il countdown verso la fatidica data del 6 febbraio è iniziato. Lo spettacolo organizzato dal top team di Marco Balich è stato messo a punto da tempo e promette di essere “il più grande show sulla Terra”. Lo stadio di San Siro sarà la cornice del memorabile evento in cui tecnologia e creatività daranno forma a suggestioni indimenticabili. (DIRE) Roma, 20 gen. - Svelato il design dei due bracieri di Milano Cortina 2026. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, bruceranno contemporaneamente in due citt Non mancheranno richiami all’elemento naturale, la montagna, e alla dimensione umana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cerimonia olimpica a San Siro: non c’è ancora il tutto esaurito. Quanto costano i biglietti? Da 260 euro per il terzo anello a 2.026 per il primo

