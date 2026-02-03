Le zone curde nel nord-est della Siria sono state al centro di un progetto politico che spesso ha attirato l’attenzione, tra battaglie e alleanze saltate. Quello che si può dire è che il Rojava ha vissuto momenti di forte tensione e cambi di rotta, tra guerre e tradimenti, lasciando un segno forte nella regione.

I territori curdi nel nordest della Siria avevano un progetto politico spesso romanticizzato, tra molte guerre e tradimenti Rojava in curdo significa Occidente. Era la forma abbreviata per chiamare il “Rojava Kurdistan”, il Kudistan Occidentale, ossia la regione del nordest della Siria che i curdi hanno governato autonomamente dal 2012 fino a pochi giorni fa. Gli accordi della scorsa settimana fra il governo siriano e i combattenti delle Forze democratiche siriane (SDF nel più noto acronimo inglese) hanno messo la regione sotto il controllo delle autorità statali e segnato la fine dell’“esperimento Rojava”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è stato il Rojava

Approfondimenti su Rojava Settentrione

Il Rojava invita alla mobilitazione: sabato 24 gennaio si terrà una manifestazione in diverse città per sostenere l’autonomia e i diritti delle comunità locali nel Nord-est siriano.

Ultime notizie su Rojava Settentrione

