Achille Costacurta | Sono stato truffato Cos’è successo durante il viaggio in Australia

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha condiviso di essere stato vittima di una truffa durante il suo soggiorno a Melbourne, dove si trova per seguire gli Australian Open 2026. L’esperienza, raccontata tramite i suoi canali, evidenzia le difficoltà incontrate durante il viaggio e invita a prestare attenzione a situazioni simili in un contesto di viaggio internazionale.

(Adnkronos) – "Sono stato truffato in Australia". Comincia così il racconto di Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, che al momento si trova a Melbourne per assistere dal vivo agli Australian Open 2026. Con un video condiviso sui social, Costacurta ha spiegato cosa è accaduto: dopo aver ordinato del cibo attraverso la piattaforma Uber Eats, l'app gli segnalava la consegna avvenuta. Tuttavia, sceso alla reception non ha trovato nulla. "Ho contattato il servizio clienti e mi ha mandato una foto come prova del cibo consegnato". Nel dubbio, Achille ha chiesto alla security dell'albergo di poter controllare le telecamere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

