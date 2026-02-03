Cosa sappiamo dell’uomo ucciso a Milano da un poliziotto

Questa mattina a Milano, in via Impastato, un uomo di nome Abderrahim Mansouri è stato colpito alla testa da un poliziotto. L’agente ha aperto il fuoco durante un intervento, ma ancora non si conoscono le ragioni precise dell’episodio. La scena si è svolta in modo rapido e sono in corso le verifiche delle autorità. La polizia ha sequestrato l’arma e sta interrogando testimoni. La famiglia di Mansouri chiede chiarezza su quanto accaduto.

Il 26 gennaio a Rogoredo, un quartiere nella periferia di Milano, un uomo di origine marocchina è stato ucciso da un agente di polizia. Abderrahim Mansouri, 28 anni, è stato ucciso da un colpo di pistola alla testa in via Impastato. A sparare un poliziotto quarantenne del commissariato Mecenate, indagato per omicidio volontario, che non è stato sospeso dal servizio. Sull'omicidio ci sono pochi elementi, quasi tutti riportati dall'agente che ha sparato. Ma si confronterà la sua testimonianza con i video delle telecamere di sicurezza di un Atm (almeno tre), attive al momento della sparatoria. L'indagato ha raccontato che stava effettuando insieme a un collega una retata antidroga quando ha visto un uomo con una pistola in mano, che non si è fermato all'alt degli agenti.

