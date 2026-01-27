Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa agente indagato per omicidio volontario Cosa sappiamo della sparatoria di Milano

La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta a Milano il 26 gennaio, in cui un poliziotto ha ucciso un giovane marocchino di 28 anni, attualmente indagato per omicidio volontario. La ricostruzione degli eventi e le indagini in corso sono fondamentali per comprendere le responsabilità e il contesto di questa tragica vicenda.

La vittima è un 28enne marocchino. Aveva con sé una pistola, risultata caricata a salve. La pattuglia era impegnata in alcuni controlli antidroga. Il punto sulle indagini È indagato per omicidio volontario il poliziotto che nella serata del 26 gennaio ha sparato e ucciso un ragazzo marocchino di 28 anni - M.A. - a Milano. Secondo una prima ricostruzione, il poliziotto era in borghese ed era impegnato in controlli antidroga, il 28enne gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve. Sul caso adesso sono in corso indagini. Il ministro dell'Interno Piantedosi garantisce trasparenza, mentre si infiamma il dibattito sulla sicurezza e si teme che a Milano la tensione torni a salire come dopo il caso Ramy, il 19enne egiziano morto il 24 novembre dopo un inseguimento con i carabinieri.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

