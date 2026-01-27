Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa agente indagato per omicidio volontario Cosa sappiamo della sparatoria di Milano

La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta a Milano il 26 gennaio, in cui un poliziotto ha ucciso un giovane marocchino di 28 anni, attualmente indagato per omicidio volontario. La ricostruzione degli eventi e le indagini in corso sono fondamentali per comprendere le responsabilità e il contesto di questa tragica vicenda.

La vittima è un 28enne marocchino. Aveva con sé una pistola, risultata caricata a salve. La pattuglia era impegnata in alcuni controlli antidroga. Il punto sulle indagini È indagato per omicidio volontario il poliziotto che nella serata del 26 gennaio ha sparato e ucciso un ragazzo marocchino di 28 anni - M.A. - a Milano. Secondo una prima ricostruzione, il poliziotto era in borghese ed era impegnato in controlli antidroga, il 28enne gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve. Sul caso adesso sono in corso indagini. Il ministro dell'Interno Piantedosi garantisce trasparenza, mentre si infiamma il dibattito sulla sicurezza e si teme che a Milano la tensione torni a salire come dopo il caso Ramy, il 19enne egiziano morto il 24 novembre dopo un inseguimento con i carabinieri.🔗 Leggi su Today.it

In un'area di spaccio a Milano, un 28enne è stato ucciso durante un controllo della polizia.

Un episodio recente a Milano ha visto un poliziotto sparare e uccidere un uomo di 29 anni di origine nordafricana.

Ucciso a 28 anni da un poliziotto: l'alt dell'agente, la pistola (a salve) puntata contro e gli spari. Cosa è davvero successoUn lunedì di sangue vicino al 'bosco della droga' di Milano. Una pattuglia di agenti in divisa e in borghese sta svolgendo un servizio antidroga in via Impastato, nel ... leggo.it

Ragazzo ucciso da un poliziotto (indagato), agenti dell'Ice in Italia, papà falciato mentre aiuta una donna e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataStart, la rassegna stampa di Today.it: edizione di martedì 27 gennaio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: ogg ... today.it

Il poliziotto che ha sparato e ucciso a Milano un 28enne marocchino, che gli avrebbe puntato contro una pistola poi risultata a salve, viene interrogato in Questura a Milano nelle indagini per ricostruire l'accaduto. Da quanto si è saputo, l'agente viene ascoltato - facebook.com facebook

