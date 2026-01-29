Pusher ucciso a Rogoredo i primi accertamenti | cosa sappiamo sul colpo sparato Il legale del poliziotto | Si è difeso in una situazione di pericolo

Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Rogoredo, dove un pusher è stato ucciso lunedì durante un intervento della polizia. Secondo le prime verifiche, il 28enne di origini marocchine, noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, è stato colpito alla testa da un proiettile. Il legale del poliziotto coinvolto sostiene che il suo cliente si sia trovato in una situazione di pericolo e abbia agito per difendersi. La squadra investigativa sta ancora cercando di ricostruire l’intera dinam

Milano, 29 gennaio 2026 – Sul cranio di Abderrahaim Mansouri, il 28enne originario del Marocco e con precedenti per spaccio ucciso lunedì con un colpo di pistola da un poliziotto ora indagato per omicidio volontario, è stato rilevato il foro di entrata del proiettile ma non quello di uscita. I primi rilievi medico legali. Un particolare, emerso dai primi rilievi medico legali in attesa dell'autopsia, che confermerebbe il racconto dell'agente, che ha riferito di aver sparato da una distanza di circa 30 metri verso la sagoma dell'uomo che stava puntando contro di lui una pistola, durante il blitz antidroga a Rogoredo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pusher ucciso a Rogoredo, i primi accertamenti: cosa sappiamo sul colpo sparato. Il legale del poliziotto: "Si è difeso in una situazione di pericolo"

