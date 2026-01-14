Busta paga arriva la direttiva Ue sulla trasparenza | cosa cambia e per chi potrebbero aumentare gli stipendi

La direttiva Ue sulla trasparenza retributiva mira a garantire maggior chiarezza sulle buste paga. Entro giugno anche l’Italia dovrà conformarsi a queste nuove norme, che prevedono una maggiore trasparenza sui salari. L’obiettivo è favorire un ambiente di lavoro più equo e informato, con possibili riflessi sui livelli salariali e sulle opportunità di crescita professionale.

Una busta paga più trasparente. Entro giugno anche l'Italia dovrà adeguarsi alla direttiva Ue che impone alle aziende di offrire maggiore trasparenza retributiva. Cosa vuol dire? Lo stipendio non cambia e non ci saranno reali vantaggi monetari, ma i lavoratori potranno conoscere i salari dei loro colleghi (a parità di mansioni) e dovranno avere più informazioni al momento dei colloqui e delle candidature per i posti vacanti. L'obiettivo della direttiva Ue è quello di favorire la parità di genere. Un intervento motivato dai dati Eurostat, secondo cui nel 2020 il divario retributivo di genere in Ue è superiore al 12%.

