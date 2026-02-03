Cosa prevede il nuovo pacchetto sicurezza del governo Meloni dopo le violenze di Torino | Faremo quello che serve per ripristinare le regole

Il governo Meloni prepara un nuovo pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza nelle piazze italiane. Dopo le violenze di Torino, il governo promette di intervenire con provvedimenti mirati per ripristinare l’ordine. Nei prossimi giorni, il ministro annuncia che arriveranno nuove regole per garantire che le manifestazioni si svolgano senza incidenti. La priorità, spiega, è fare quello che serve per tutelare cittadini e forze dell’ordine.

Un nuovo pacchetto di provvedimenti è atteso nelle prossime settimane per aumentare la sicurezza durante le manifestazioni. Cosa prevede. Stop alla vendita di coltelli ai minori, fermo preventivo, Daspo per le manifestazioni. Sono alcuni dei provvedimenti che il governo intende approvare all’indomani dei fatti di Torino e che sono già stati discussi nella riunione di governo. (ANSA FOTO) – Notizie.com Mentre in queste ore la politica sta condannando all’unanimità la violenza in piazza, l’esecutivo è già al lavoro per un nuovo pacchetto sicurezza che dovrebbe essere composto da un decreto legge e da un disegno di legge per intervenire sull’ordine pubblico, sulle manifestazioni e sulla criminalità giovanile. 🔗 Leggi su Notizie.com

Approfondimenti su Torino Violenza

La premier Meloni ha visitato gli agenti feriti durante gli scontri di questa settimana.

Dopo l’episodio mortale a La Spezia, il ministro dell’Interno Piantedosi annuncia norme più stringenti contro l’uso di coltelli a scuola, con un pacchetto sicurezza in arrivo entro fine mese.

Ultime notizie su Torino Violenza

