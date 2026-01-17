Piantedosi dopo l’uccisione di Abanoub Youssef | Basta coltelli a scuola norme entro fine mese Cosa prevede il pacchetto sicurezza del governo

Dopo l’episodio mortale a La Spezia, il ministro dell’Interno Piantedosi annuncia norme più stringenti contro l’uso di coltelli a scuola, con un pacchetto sicurezza in arrivo entro fine mese. L’obiettivo è rafforzare le misure di prevenzione e intervento per tutelare i giovani e garantire un ambiente scolastico più sicuro, affrontando anche le cause profonde della violenza giovanile.

Dopo l'uccisione dello studente a La Spezia, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sollecita una riflessione più ampia sulle radici della violenza giovanile. «Dobbiamo interrogarci su come possa accadere che dei ragazzi a scuola regolino i propri conti attraverso l'utilizzo di coltelli portandoseli da casa», dice Piantedosi in un'intervista al Tg5 delle 20 in onda stasera. Per il capo del Viminale, il problema non può essere affrontato soltanto attraverso il rafforzamento dei sistemi di sicurezza o dei tradizionali strumenti di prevenzione. È necessario, spiega, un intervento che vada oltre, toccando anche «il piano culturale ed educativo», con l'obiettivo di rafforzare nei ragazzi « il senso di responsabilità e i valori di riferimento».

