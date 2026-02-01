Muore a 18 anni investito da un'auto l'influencer sciacallo su TikTok | Sono sul posto giusto al momento giusto

Un giovane di 18 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in pieno giorno. Un influencer su TikTok si trovava sul posto e ha subito ripreso la scena, commentando con frasi come “C’è una salma: inquadra lì”. Poi ha pubblicato il video sui social, senza preoccuparsi delle conseguenze o del rispetto per la vittima. La polizia ora indaga, mentre sui social si scatenano critiche per il comportamento dell’uomo.

