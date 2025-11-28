Rischio altissimo scatta il divieto Addio gel e smalto alle unghie | cosa hanno scoperto

L’Unione Europea ha annunciato restrizioni introdotte in questi giorni che stanno rivoluzionando il settore della manicure professionale, imponendo il divieto di due sostanze chimiche ampiamente utilizzate negli smalti semipermanenti e nei gel per unghie. Si tratta del Trimetilbenzoil difenilfosfina ossido (TPO) e della Dimetiltolilamina (DMTA), composti ora classificati come tossici per la riproduzione umana. Le nuove norme vietano non solo la vendita di prodotti che contengono queste sostanze, ma anche il loro utilizzo nei saloni di bellezza e nei centri estetici, indipendentemente dal fatto che si tratti di scorte già acquistate o confezioni aperte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

