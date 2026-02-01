Corriere dello Sport – Calciomercato diretta oggi da Mateta a Zaragoza le ultime news e le trattative

Questa mattina il calciomercato è ancora caldo. Le trattative più recenti coinvolgono Mateta e Zaragoza, con molti club che cercano di chiudere gli accordi prima delle prossime scadenze. Le notizie arrivano dal Corriere dello Sport, che aggiorna in tempo reale sulle trattative in corso. I tifosi restano in attesa di novità concrete sui trasferimenti in arrivo.

2026-02-01 10:47:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere:       16:58. Il ds del Psv chiude alla cessione di Perisic: “Rimane”. Il ds del Psv Brands ha parlato della situazione di Perisic:  “Si è scritto e detto tanto sull’argomento, ma da parte nostra non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Abbiamo parlato direttamente con Perisic: pare che qualcuno lo abbia contattato, ma ormai funziona cosi nel calcio moderno. In ogni caso, lui resta con noi”.  16:45. Lecce, ufficiale la cessione di Kouassi. Il Lecce ha accontentato Christ-Owen Kouassi cedendolo in prestito al Laval; non ci saranno entrate per i salentini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

