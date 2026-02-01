Corriere dello Sport – Calciomercato diretta oggi da Mateta a Zaragoza le ultime news e le trattative

Questa mattina il calciomercato è ancora caldo. Le trattative più recenti coinvolgono Mateta e Zaragoza, con molti club che cercano di chiudere gli accordi prima delle prossime scadenze. Le notizie arrivano dal Corriere dello Sport, che aggiorna in tempo reale sulle trattative in corso. I tifosi restano in attesa di novità concrete sui trasferimenti in arrivo.

2026-02-01 10:47:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: 16:58. Il ds del Psv chiude alla cessione di Perisic: “Rimane”. Il ds del Psv Brands ha parlato della situazione di Perisic: “Si è scritto e detto tanto sull’argomento, ma da parte nostra non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Abbiamo parlato direttamente con Perisic: pare che qualcuno lo abbia contattato, ma ormai funziona cosi nel calcio moderno. In ogni caso, lui resta con noi”. 16:45. Lecce, ufficiale la cessione di Kouassi. Il Lecce ha accontentato Christ-Owen Kouassi cedendolo in prestito al Laval; non ci saranno entrate per i salentini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Argomenti discussi: Calciomercato, tutte le trattative: Lecce in pressing su Zanon; La Roma su Wolfe: c'è l'offerta. Abraham riscattato: tutte le cifre; Calciomercato, gli ultimi giorni: da Zaragoza a Sulemana e Lookman, trattative e affari; Massara: Mercato? C'è ancora una settimana. Poi la verità su Carrasco e Tsimikas.

Calciomercato diretta oggi, da Mateta a Zaragoza e Icardi le ultime news e le trattativePenultimo giorno della sessione di riparazione per tutti i direttori sportivi chiamati a rinforzare le rispettive rose: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Alexis Saelemaekers, l’intervista esclusiva di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di domaniAlexis Saelemaekers a tutto campo. Il calciatore belga del Milan si confessa in un’intervista esclusiva al Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni. Appuntamento da non perdere domani, ... corrieredellosport.it

EDON ZHEGROVA ANCORA ESCLUSO DAI TITOLARI Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno kosovaro dovrebbe partire dalla panchina anche questa sera, con McKennie largo a destra MERITEREBBE UNA MAGLIA DAL 1’ #Juventus #Zhegrov x.com

