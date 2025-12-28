Corriere dello Sport – il summit con l’Atalanta già domani sera

28 dic 2025

2025-12-27 10:26:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Generazione Pio. Esposito, infatti, rappresenta il profilo ideale per Oaktree: 20 anni, cresciuto in casa (quindi senza costi) e subito capace di reggere i palcoscenici più importan ti e di dimostrare il proprio valore. Non è semplice, né automatico, però, costruire campioni dentro il proprio vivaio. Ciò che si può stabilire, invece, è che gli innesti siano sempre, tranne qualche eccezione (Akanji ad esempio), elementi di prospettiva, con margini di crescita e, quindi, anche di valorizzazione economica. È stata la traccia dell’ultimo mercato estivo interista. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

