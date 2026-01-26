Fabrizio Corona torna a commentare il provvedimento giudiziario su Falsissimo, affrontando anche il caso Signorini. Dopo le prime dichiarazioni di stamattina, Corona annuncia che questa sera Falsissimo si concentrerà su Gerry Scotti, Samira Lui e i Berlusconi. La sua posizione si mantiene critica nei confronti della giustizia e dei media, attraverso un nuovo post e un video.

Dopo una prima dichiarazione a caldo rilasciata stamattina, Fabrizio Corona torna a parlare del provvedimento giudiziario su Falsissimo e sul caso Signorini con un post e un video molto duri nei confronti della giustizia e dei media. Nel video pubblicato sui suoi canali social, l’ex re dei paparazzi ha criticato la decisione del giudice Roberto Pertile, che gli ha imposto di rimuovere i contenuti pubblicati nelle puntate 19 e 20 della sua serie Falsissimo, impedendogli di diffondere qualsiasi materiale considerato diffamatorio nei confronti di Alfonso Signorini. Corona ha spiegato che da “bravo cittadino” non pubblicherà non pubblicherà più la puntata prevista stasera su Signorini, ma pubblicherà dei contenuti su Marina e Pier Silvio Berlusconi, sulla Toffanin e su Gerry Scotti e Samira Lui. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Dopo il divieto su Signorini, Corona annuncia: stasera Falsissimo punta su Gerry Scotti, Samira Lui e i Berlusconi

Approfondimenti su gerry scotti

Il 26 gennaio 2026, la puntata di Falsissimo si concentra su Fabrizio Corona e le sue dichiarazioni riguardanti Samira Lui, oltre alle frasi sui presunti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

CASO SIGNORINI: CORONA ANNUNCIA NUOVE PROVE E RIVELAZIONI SU GERRY SCOTTI E MARIA DE FILIPPI

Ultime notizie su gerry scotti

Argomenti discussi: Dopo cricket e burqini, a Monfalcone arriva il divieto di sedersi al porticciolo; L’UE propone il divieto di esportazioni di droni verso l’Iran dopo la repressione mortale; Sabato di Serie C a Ravenna: traffico regolato e divieti su vetro e alcol per la sfida al Benelli; Dopo la strage di Crans-Montana a Tezze sul Brenta divieto di fuochi nei locali.

In Svizzera cade il divieto di correre in motoDopo 71 anni di divieto, dal 1° giugno la Svizzera riapre alle corse motoristiche su circuito. Il bando federale, introdotto nel 1955 dopo la tragedia di Le Mans, viene abolito. Ora spetta ai Cantoni ... dueruote.it

Dopo il caso Grok, l'Ue valuta il divieto per tutte le app AI che spogliano le personepartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... wired.it

Le letterine se le è passate tutte”, ha detto Fabrizio Corona, tirando in ballo Gerry Scotti. L’ex fotografo dei vip ha menzionato il noto conduttore nel pieno delle polemiche che stanno coinvolgendo Alfonso Signorini, lasciando intendere che anche Scotti fosse c - facebook.com facebook