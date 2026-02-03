Fabrizio Corona e il suo account Falsissimo sono stati cancellati dai social. Le piattaforme digitali hanno deciso di rimuovere i contenuti legati all’ex agente fotografico, che negli ultimi tempi aveva alimentato sospetti su presunti “sistemi” Mediaset. La decisione arriva dopo un lungo tira e molla tra Corona e i social, che ora hanno optato per l’oscuramento.

La querelle tra Mediaset e Fabrizio Corona arriva ad una svolta significativa: nelle ultime ore diverse piattaforme digitali stanno rimuovendo e oscurando i contenuti riconducibili all’ex agente fotografico, che con il suo Falsissimo si è divertito ad alimentare in maniera grottesca sospetti su presunti “sistemi” Mediaset. Ad oggi, su Instagram non vi è più traccia di Corona, né del suo profilo personale né di quello legato al format YouTube, dove invece sono stati oscurati tutti i contenuti free e restano al momento quelli a pagamento. Il tutto dopo le segnalazioni presentate dal pool legale di Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Corona e Falsissimo rimossi dai social

