Fabrizio Corona si scaglia contro la rimozione dei suoi profili social. L’ex paparazzo, spesso al centro di polemiche, dice che la sua libertà di espressione viene violata. La questione ha acceso un acceso dibattito online e tra gli esperti, con Corona che difende il suo diritto di parlare e condividere le sue opinioni senza censure.

Fabrizio Corona, l’ex paparazzo diventato personaggio di spicco del dibattito mediatico e culturale italiano, si trova al centro di una controversia che ha superato i confini del web per entrare nel cuore del dibattito sulla libertà di espressione. I suoi profili social, tra cui quelli su Instagram, TikTok e YouTube, sono stati rimossi in poche ore da tutte le principali piattaforme digitali, con un’azione coordinata che ha colto di sorpresa sia il pubblico che gli esperti di diritto digitale. L’eliminazione dei contenuti è avvenuta nel corso della giornata di lunedì 2 febbraio 2026, dopo che Corona aveva pubblicato una nuova puntata del suo format satirico *Falsissimo*, una serie di analisi spietate e provocatorie rivolte a personaggi della televisione italiana, in particolare Alfonso Signorini e alla rete Mediaset. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corona contesta rimozione profili: «Diritto alla libertà di espressione violato»

Approfondimenti su Corona Contesta

La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma non deve essere usata come scusa per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone.

La trasmissione di Fabrizio Corona,

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Corona Contesta

Argomenti discussi: Corona annuncia una nuova puntata di Falsissimo dopo lo stop su YouTube; Fabrizio Corona: Mi adeguo e non parlo di Signorini, ma non mi fermo. Stasera puntata sul sistema Mediaset; Caso Signorini-Corona, il Tribunale ordina di togliere i contenuti: Io non mi fermo.

Fabrizio Corona, stop a tutti i profili social: versioni opposte sulla rimozioneDa questa mattina, tutti profili social di Fabrizio Corona, risultano non più accessibili, compreso quello legato a Falsissimo, il format digitale che nelle ultime settimane aveva acceso un acceso ... comingsoon.it

Fabrizio Corona: Ultime Novità sulla Rimozione dei Suoi Profili SocialFabrizio Corona: Rimozione dei Profili Social e Polemiche con Mediaset Fabrizio Corona, noto personaggio dello spettacolo italiano, ha recentemente subito la rimozione dei suoi profili social, un even ... notizie.it

Fabrizio Corona pubblica un video contestato e vede i suoi profili social sparire; indagini e polemiche proseguono sul caso. https://serial.everyeye.it/notizie/cancellati-profili-instagram-fabrizio-corona-falsissimo-chiusi-disattivati-857247.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook

Nel fascicolo nato dalla denuncia dei legali di Alfonso Signorini si valuta anche l’ipotesi di ricettazione, oltre alla diffamazione aggravata contestata a Fabrizio Corona. Sotto esame il caricamento delle puntate di Falsissimo e le possibili responsabilità di Googl x.com