Mediaset contro Corona | Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione e gogna Monetizza con menzogne e insulti

Roma – La messa in onda, lunedì sera sui social, dell’ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, è arrivata nonostante lo stop del Tribunale di Milano. Il blocco dei giudici verso l’ex paparazzo prevedeva il divieto di pubblicare, diffondere o condividere “qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente” la reputazione, l’immagine e la riservatezza di Alfonso Signorini. Ma la risposta di Mediaset non tarda ad arrivare e in una nota diffusa ieri sera sottolinea che la libertà di espressione “non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mediaset ha risposto alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica.

Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale in risposta al video di Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica.

